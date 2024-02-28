Mersin’de sahte içki operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte içki üretimi ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Silifke ilçesinde 7 şüpheli belirlendi. Sahte içki üretimi yaparak piyasa süreceği belirlenen şüphelilerin yakalanması için ekipler operasyon düzenledi.
7 GÖZALTI
Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 adet damıtma cihazı ile çeşitli türlerde toplam 150 litre sahte içki ve üretiminde kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler, jandarmaya götürüldü.