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Giriş Tarihi: 28.2.2024 10:43

Mersin'de sahte içki operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte içki üretip satan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Mersin’de sahte içki operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte içki üretimi ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Silifke ilçesinde 7 şüpheli belirlendi. Sahte içki üretimi yaparak piyasa süreceği belirlenen şüphelilerin yakalanması için ekipler operasyon düzenledi.

7 GÖZALTI

Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 adet damıtma cihazı ile çeşitli türlerde toplam 150 litre sahte içki ve üretiminde kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, jandarmaya götürüldü.

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Mersin'de sahte içki operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
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