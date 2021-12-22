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Giriş Tarihi: 22.12.2021 13:59

Mersin'de sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

AA
Mersin’de sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi

Mersin'de sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören bir kişi daha yaşamını yitirdi.

Mersin'in Mut ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle Silifke Devlet Hastanesi'nde tedavi görenlerden Necati Yılmaz, hayatını kaybetti. Böylelikle kentte sahte içki şüphesiyle ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. H.İ. ve durumu ağır olduğu öğrenilen M.S'nin, hastanedeki tedavisi sürüyor.

Mut ilçesi Kültür Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ali Eser'in evinde 15 Aralık'ta sahte içki kullandığı öne sürülen Necati Yılmaz, H.İ. ve M.S, kendilerini kötü hissetmeleri üzerine Mut Devlet Hastanesine başvurmuş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Silifke Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti. Arkadaşlarının hastaneye başvurmasının ardından Eser'den haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek evine gitmiş, kapının açılmaması üzerine polis yardımıyla girilen evde Eser'in cansız bedeni bulunmuştu.

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Mersin'de sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi
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