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Giriş Tarihi: 9.1.2024 11:06

Mersin'de silah kaçakçılığına 2 tutuklama!

Mersin'de sıcak saatler yaşandı. Ellerindeki silahları satmak için müşteri arayışında olan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda, çok sayıda silaha da el koyuldu.

DHA
Mersin’de silah kaçakçılığına 2 tutuklama!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesinde, 3 şüphelinin silah kaçakçılığı yaptığını ve elinde bulundurdukları silahları satmak için müşteri arayışında olduğunu tespit etti. Şüphelileri takibe alan ekipler, elde edilen delillerle operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin adreslerindeki aramalarda, 2 makineli tabanca, 1 tabanca, 4 şarjör, 41 tabanca mermisi, 63 uyuşturucu hap, 15 gram esrar ve 5 cep telefonu ile suçtan elde edilen 25 bin lira ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Mersin'de silah kaçakçılığına 2 tutuklama!
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