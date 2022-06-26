Mersin’de tüyler ürperten olay: ’Yan bakma’ kavgasında 2 kişi öldü!

2 kişi kanlar içinde yere yığılırken, Emircan D. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım ile Davarcı, burada hayatını kaybetti. Cenazeler otopsi için morga kaldırıldı. Kaçan Emircan D. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.