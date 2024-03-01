Haberler Yaşam Haberleri Mersin’de yaylada çıkan yangında karı koca hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 1.3.2024 11:29 Son Güncelleme: 1.3.2024 11:36

Mersin’de yaylada çıkan yangında karı koca hayatını kaybetti

Mersin Erdemli’de kırsal Aslanlı mahallesinde ev yangınında 2 kişi hayatını kaybetti.

DURHASAN ŞAHİN
Mersin’de yaylada çıkan yangında karı koca hayatını kaybetti

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Arslanlı Mahallesi Germataş Sokak'ta bulunan bir evde gece 02.30 sıralarında Durmuş (54) ve Elif Bütüner (49) çiftinin yaşadığı evde ilk belirlemelere elektrikten kaynaklı yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürürken evde bulunan Bütüner çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çiftin cenazesi jandarma ekiplerinin olay yerinde inceleme yapmasının ardından Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, ardından da otopsi için adli tıpa sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin’de yaylada çıkan yangında karı koca hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA