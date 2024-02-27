Mersin’de yolcu minibüsü dereye yuvarlandı: 1 ölü, 13 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde minibüste yolcu olarak bulunan Musa Bozkurt'un (62) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 13 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.