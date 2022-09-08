Mersin’deki yangında Vali Pehlivan’dan açıklama: Sabotaj ihtimaline karşı çok yönlü araştırılıyor

Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk dildi. Yangında 11 uçak, 29 helikopter, 138 arazöz, 15 dozer, 850 personel görev aldı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı.

EVLER BOŞALTILDI

Söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam eden yangın, Silifke ilçesindeki Hırmanlı Mahallesi sınırına ulaştı. Bölgede paniğe neden olan yangın dolayısıyla yerleşim yerleri tedbir amaçlı boşaltıldı. Alevler ilerleyen saatlerde Akkuyu Nükleer Santraline yakınlaştı. Yangına çevre illerden havadan ve karadan yandın söndürme araçları destek verdi.

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER DEVREDE

Yangınla mücadele havanın kararmasıyla birlikte devam etti. Alevleri söndürmek için gece görüşlü helikopterler devreye girdi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

VALİ PEHLİVAN'DAN AÇIKLAMA

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan yaptığı açıklamada, "Yangına ilgili tüm ihtimalleri değerlendiriyoruz. Yangının nereden kaynaklandığı değerlendiriliyor. Ekiplerimiz araştırmalarını yapıyor" dedi.