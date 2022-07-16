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Giriş Tarihi: 16.7.2022 13:28 Son Güncelleme: 16.7.2022 14:00

Mersin’in Çamlıyayla'da kayıp olan çoban ölü bulundu

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde çobanlık yapan Abdullah Delikçi'den (70) haber alamayan yakınları jandarmaya ihbarda bulundu. İhbarı alan Çamlıyayla Jandarma ekipleri kayıp çobanı aramaya başladı. Kayıp olan çoban, 50 metre yüksekten kayalıklara düşmüş halde ölü bulundu.

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Mersin’in Çamlıyayla’da kayıp olan çoban ölü bulundu

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yüksek kesimlerde çobanlık yapan Abdullah Delikçi'den (70) haber alamayan yakınları jandarmaya ihbarda bulundu. İhbarı alan Çamlıyayla Jandarma ekipleri kayıp çobanı aramaya başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile birlikte arama çalışması yapan jandarma, kayıp çobanı 50 metre yüksekten kayalıklara düşmüş halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Çobanın cesedi incelemek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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Mersin’in Çamlıyayla'da kayıp olan çoban ölü bulundu
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