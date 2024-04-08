Mert azmiyle imkânsız denileni başardı

İstanbul Arnavutköy'de yaşayan ve doğuştan serebral palsi hastası olan Mert Esat Ölmez (18), doktorların 'Konuşamaz ve yürümez' demesine rağmen pes etmedi. Azmiyle hem konuşmayı hem de yürümeyi başardı. En büyük hayallerinden biri ise sosyal medya üreticisi olmaktı. Şarkı sözleri ve besteler yapmaya başlayan Ölmez, kolları sıvadı ve yedi yıl önce Youtube'da kanal açtı. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkılarını kendi seslendirerek yayınlamaya başladı. En büyük hayali sahneye çıkmak olan müzisyen Ölmez, "Lise son sınıftayım. Özgün şarkılarımı hiçbir destek almadan kendim besteliyorum, kendim yazıp kendim söylüyorum. Pop ve hiphop müzik seslendiriyorum. Youtube'da beni dinleyenler 'Kaydı stüdyoda da mı aldın?' diye soruyorlar. Halbuki evde telefon ve bilgisayarda hazırlıyorum. Sahneye çıkmak en büyük hayalim. Murat Boz ile sahneye çıkmak isterim" dedi.Kendisi gibi serebral palsi hastası olanlara da seslenen Ölmez şöyle konuştu: "Pes etmesinler, azmetsinler. Spor yapsınlar. Böylece hastalığı biraz daha iyileştirebilirler. Hayallerinin peşini bırakmasınlar. Ben azmettim ve başardım. Fizik tedavi alıyorum. Aynı zamanda video üretiyorum ve hiç sıkılmadan yapıyorum. Şarkı yazmak ve seslendirmek için günde 3 saat çalışıyorum. Geri kalan kısımlarda spor yapıyorum. Ailem de bana destek veriyor. Evde de şarkı söylediğimde ailem seviniyor. Şimdi ki hedefim walkersiz yürüyebilmek."