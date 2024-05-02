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Giriş Tarihi: 3.5.2024

Merve 3 gün sonra Ankara’da bulundu

ABBAS ÇAKAR
Merve 3 gün sonra Ankara’da bulundu
Kocaeli Körfez'de, hemşirelik bölümü mezunu olan Merve Şen (22), 4 gün önce, ailesine 'KPSS ile ilgili bir işim var' diyerek Hacı Osman Mahallesi'ndeki evlerinden çıktı ancak bir daha geri dönmedi. Kızlarının kaybolmasının ardından büyük bir endişe yaşayan Şen ailesi, çocuklarının bir an önce bulunmasını istedi. Merve Şen'in kaybolmadan önce "Ankara'da biri beni kaçırmakla tehdit ediyor" dediği öğrenildi. Emniyet güçleri genç kızı bulmak için yoğun çaba sarf etti. Merve'yi gören veya hakkında bilgi sahibi olanların en yakın polis karakoluna bildirmesi istendi. Bu sırada kayıp kız dün Ankara'da bulundu. Merve'nin kaçırılıp kaçırılmadığı araştırılıyor.
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Merve 3 gün sonra Ankara’da bulundu
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