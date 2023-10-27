Merve’nin yüzüne kimyasal atmıştı! O caninin cezası belli oldu!

15 YIL HAPİS VERİLDİ, İNDİRİM UYGULANMADI

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın son duruşmasına sanık Sabit Türk, Merve Küçüktekin ile taraf avukatları katıldı. Savcı mütalaasında, Türk'ün 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise Sabit Türk'ün, Merve Küçüktekin'e yönelik eylemin 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçu olarak nitelendirildiğinden ve eylemin sabit görüldüğünden, kastının ağırlığı, failin amaç ve nedeni dikkate alınarak 15 yıl hapis cezasına karar verdi. Heyet, Sabit Türk'ün suç işlendikten sonraki davranışları, pişmanlığı ile verilecek cezanın olası etkileri hakkında mahkemeye olumlu kanaat yansımaması nedeniyle, iyi hal ve takdir indirimi uyguladı.