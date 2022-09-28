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Giriş Tarihi: 29.9.2022

Mervenur’un katiline indirimsiz ceza

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Mervenur’un katiline indirimsiz ceza
Antalya'da 18 Ekim 2020'de kaybolduktan 4.5 ay sonra cesedi bulunan 20 yaşındaki Acil Tıp Teknisyeni Mervenur Polat'ın katili Cüneyt Akyol, hâkim karşısına çıktı. Genç kızı iple boğarak öldüren Akyol, cinayetten ağırlaştırılmış müebbet, cinsel saldırı suçundan 12 yıl ve uyuşturucu suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Akyol'un cezasında hiçbir indirim uygulanmadı. Kararın ardından gözyaşlarına boğulan anne Güler Polat, "Katilin aldığı ceza ile yüreğimin ateşi biraz olsun söndü. Hep adalete güvendim. Benim kızım hayatının baharında toprağın altına girdi. O katil de cezasını çeksin. Ben torunuma annesinin öldüğünü bir yıl sonra söyleyebildim" dedi.

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Mervenur’un katiline indirimsiz ceza
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