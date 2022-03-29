Meryem Yılmaz cinayetinde acı detay! Uzaklaştırma kararı istediği ortaya çıktı

İstanbul Esenyurt'ta bir parkta 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz'ı 16 yerinden bıçaklayarak öldüren Erdal Dönmez hakkında istenen ceza belli oldu. Dönmez'in cinayet gününden önce maktule onu öldüreceğine dair mesajlar attığı ortaya çıktı. Kan donduran olay geçtiğimiz Aralık ayında Esenyurt'ta bulunan bir parkta meydana geldi. İddialara göre sanık Erdal Dönmez aralarında anlaşmazlık bulunan eski sevgilisi Meryem Yılmaz'a cinayet gününden önce mesajlar atarak ölümle tehdit etti.
Olay günü parkta buluşan ikili arasında ise bir süre sonra tartışma meydana geldi ve Erdal Dönmez yanında getirdiği bıçak ile Meryem Yılmaz'a saldırdı. 16 yerinden bıçaklanan Yılmaz sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından şehirlerarası otobüse binerek Gaziantep'e kaçmaya çalışan Erdal Yılmaz ise polisin yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
1 YIL ÖNCE TANIŞTILAR 'SENİ ÖLDÜRECEĞİM' MESAJLARI ATMIŞ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre maktül Meryem Yılmaz ile sanık Erdal Dönmez'in yaklaşık 1 yıl önce tanıştıkları ve olay gününden önce sanığın sürekli olarak maktüle onu öldüreceğine dair mesajlar gönderdiği belirtildi. Hazırlanan iddianamede sanık Dönmez'in, Meryem Yılmaz'ı görüşmek için parka çağırdığı ve aralarında yaşanan tartışma esnasında yanında getirdiği bıçakla tasarlayarak maktülü öldürdüğü kaydedildi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ
Hazırlanan iddianamede sanık Erdal Dönmez hakkında "Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
"BANA ZARAR VERMESİNDEN KORKUYORUM"
Edinilen bilgiye göre eşinden boşanmış ve 3 çocuk annesi olan Meryem Yılmaz'ın öldürülmeden yaklaşık 6 ay kadar önce sanık hakkında uzaklaştırma kararı istediği öğrenildi. Yılmaz'ın uzaklaştırma kararı almak için karakolda verdiği ifadesinde "Erdal Dönmez benim eski sevgilimdir. Kendisiyle 5 aydır görüşüyorduk. Kendisinden ayrılmak istedim ancak kabul etmiyor, beni evlenmem için zorluyor. Bana 'Benimle evlenmezsen seni öldüreceğim, ikimizde toprağa gireceğiz' diyerek tehditte bulunuyor. Bu şahsın bana zarar vermesinden korkuyorum" dediği bilgisine ulaşıldı. Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle, sanık önümüzdeki günlerde Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşına çıkacak.