Meryem Yılmaz cinayetinde acı detay! Uzaklaştırma kararı istediği ortaya çıktı

"BANA ZARAR VERMESİNDEN KORKUYORUM"

Edinilen bilgiye göre eşinden boşanmış ve 3 çocuk annesi olan Meryem Yılmaz'ın öldürülmeden yaklaşık 6 ay kadar önce sanık hakkında uzaklaştırma kararı istediği öğrenildi. Yılmaz'ın uzaklaştırma kararı almak için karakolda verdiği ifadesinde "Erdal Dönmez benim eski sevgilimdir. Kendisiyle 5 aydır görüşüyorduk. Kendisinden ayrılmak istedim ancak kabul etmiyor, beni evlenmem için zorluyor. Bana 'Benimle evlenmezsen seni öldüreceğim, ikimizde toprağa gireceğiz' diyerek tehditte bulunuyor. Bu şahsın bana zarar vermesinden korkuyorum" dediği bilgisine ulaşıldı. Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle, sanık önümüzdeki günlerde Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşına çıkacak.