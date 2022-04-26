Meryem Yılmaz cinayetinde sanık ilk kez hakim karşısında!

"MERYEM BANA SANIĞIN KENDİSİNİ ÖLDÜRMEKŞLE TEHDİT ETTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ"

Tanık olarak dinlenen Sevgi Yılmaz ifadesinde "Ben Meryem'in abisi ile evliyim. Meryem ile karşılıklı dairelerde oturuyoruz. Her gün karşılıklı gidiş gelişlerimiz olurdu. Olay günü Meryem'in evine gittiğimde içeride sanığı gördüm. Ben bu kişinin fotoğraflarını daha önce de Meryem'in telefonunda görmüştüm. Meryem bu kişinin telefonlarını açmadığı için kendisini 'Seni öldüreceğim. Abini, çocuklarını öldüreceğim' diyerek tehdit ettiğini anlatıp fotoğrafını göstermişti. Meryem'e sorduğumda bu kişi ile internette tanıştığını, evlenme teklifini kabul etmediği için tehdit etmeye başladığını bana söylemişti. Bu anlattıklarım 5-6 ay öncesiydi. Meryem engelli olan kardeşi Onur ile birlikte yaşıyordu. Olaydan iki gün önce Meryem beni arayıp 'Çocukları dışarı gönderme. Erdal yine gelmiş beni çocuklarla tehdit ediyor. Yeğenlerini öldüreceğim diyor' dedi. Meryem'in evine gittiğimde sanığı gördüğümde 'Bunun burada ne işi var evden çıksın' dedim. Meryem de bana 'Tehdit ederek eve girdi' dedi. Sonra ben daireme döndüm. Meryem'de pazara gitmek için evden çıkmış sonrasında da öldürülmüştü" şeklinde konuştu.

Müşteki avukatı Nilda Baltalı ise sanığın savunmalarının çelişkili olduğunu belirterek şikayetçi olduklarını vurguladı. Mahkeme heyeti sanık Erdal Dönmez'in tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.