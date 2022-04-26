Meryem Yılmaz cinayetinde sanık ilk kez hakim karşısında!

İstanbul Esenyurt'ta bir parkta 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz'ı 16 yerinden bıçaklayarak öldüren Erdal Dönmez hakkında istenen ceza belli oldu. Dönmez'in cinayet gününden önce maktule onu öldüreceğine dair mesajlar attığı ortaya çıktı. Kan donduran olay geçtiğimiz Aralık ayında Esenyurt'ta bulunan bir parkta meydana geldi. İddialara göre sanık Erdal Dönmez aralarında anlaşmazlık bulunan eski sevgilisi Meryem Yılmaz'a cinayet gününden önce mesajlar atarak ölümle tehdit etti. Olay günü parkta buluşan ikili arasında ise bir süre sonra tartışma meydana geldi ve Erdal Dönmez yanında getirdiği bıçak ile Meryem Yılmaz'a saldırdı. 16 yerinden bıçaklanan Yılmaz sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından şehirlerarası otobüse binerek Gaziantep'e kaçmaya çalışan Erdal Yılmaz ise polisin yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Erdal Dönmez hakkında "Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Erdal Dönmez ve avukatı hazır bulundu. Duruşmaya maktulün kardeşleri ile Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği adına avukat Nilda Baltalı geldi.
"ÖLDÜRME KASTI İLE HAREKET ETMEDİM"
Duruşmada savunmasını yapan Erdal Dönmez "Meryem ile ciddi bir ilişkim olur diye düşünüyordum. Meryem ile olay günü öncesinde bir anlaşmazlık yaşadık. Olay günü bir parkta buluştuk birlikte sigara içtik. Meryem'in telefonuna başka bir erkekten gelen mesajları kendisine sordum. Meryem inkar etti. Tartışıp boğuşmaya başladık. Üzerimde bulunan bıçağı çıkardım. Alnından, sırtından yaraladığımı hatırlıyorum. Olay yerinden ayrılıp son kez annemi görmek için Gaziantep otobüsüne bindim. Ankara yakınlarında otobüsteki polis kontrolünde yakalandım. İstanbul'a geri getirdiler. Ben Meryem'i öldürmek isteseydim evde vakit geçirdiğimizde yapardım. Öldürme kastı ile hareket etmedim" dedi.
"MERYEM BANA SANIĞIN KENDİSİNİ ÖLDÜRMEKŞLE TEHDİT ETTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ"
Tanık olarak dinlenen Sevgi Yılmaz ifadesinde "Ben Meryem'in abisi ile evliyim. Meryem ile karşılıklı dairelerde oturuyoruz. Her gün karşılıklı gidiş gelişlerimiz olurdu. Olay günü Meryem'in evine gittiğimde içeride sanığı gördüm. Ben bu kişinin fotoğraflarını daha önce de Meryem'in telefonunda görmüştüm. Meryem bu kişinin telefonlarını açmadığı için kendisini 'Seni öldüreceğim. Abini, çocuklarını öldüreceğim' diyerek tehdit ettiğini anlatıp fotoğrafını göstermişti. Meryem'e sorduğumda bu kişi ile internette tanıştığını, evlenme teklifini kabul etmediği için tehdit etmeye başladığını bana söylemişti. Bu anlattıklarım 5-6 ay öncesiydi. Meryem engelli olan kardeşi Onur ile birlikte yaşıyordu. Olaydan iki gün önce Meryem beni arayıp 'Çocukları dışarı gönderme. Erdal yine gelmiş beni çocuklarla tehdit ediyor. Yeğenlerini öldüreceğim diyor' dedi. Meryem'in evine gittiğimde sanığı gördüğümde 'Bunun burada ne işi var evden çıksın' dedim. Meryem de bana 'Tehdit ederek eve girdi' dedi. Sonra ben daireme döndüm. Meryem'de pazara gitmek için evden çıkmış sonrasında da öldürülmüştü" şeklinde konuştu.
Müşteki avukatı Nilda Baltalı ise sanığın savunmalarının çelişkili olduğunu belirterek şikayetçi olduklarını vurguladı. Mahkeme heyeti sanık Erdal Dönmez'in tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.