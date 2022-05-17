Meryem Yılmaz cinayetinde tanıklar dinlendi! "Benim olmazsan seni öldürürüm”

"ERDAL 'SEN BENİM OLMAZSAN SENİ ÖLDÜRÜRÜM' DEDİ"

Maktul Meryem Yılmaz'ın kardeşi Onur Yılmaz da tanık olarak dinlendi. Yılmaz ifadesinde "Sanığın, Meryem'e telefon hediye ettiğini ve para havale ettiğini bilmiyorum. Ben Erdal'ı olay günü eve gelmesiyle tanıdım. Maktule ile aynı evde yaşarız. Sanık ev kapısını zorladı. Açmayınca tekme attı. Kapı kırılmasın diye ablam kapıyı açıkça sanık içeri girdi. Meryem bana odaya geç sana zarar verir demişti. Benim geçtiğim odanın kapısını Erdal kilitledi. Odanın dışında ikisinin bağırıp çağırdıklarını duydum. Erdal'ın 'Sen benim olmazsan seni öldürürüm' dediğini duydum. Meryem de beni bırak seninle evlenmem diyordu. Ablam benim olduğum odanın kilidini açıkça yanlarına çıktım. Erdal evden gidiyordu. Erdal'ın belini tuttuğunu gördüm. Belinde ne vardı görmedim. Önce Erdal evden çıktı daha sonra ablam markete gitmek için evden çıktı. Ablam Meryem evden çıktıktan sonra öldürüldüğü haberi geldi" ifadelerini kullandı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Erdal Dönmez'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmayı ertelendi.

"SANIK, MERYEM'E 'SANA 2 TANE BIÇAK TAKARIM, BANA DA BİR ŞEY OLMAZ' GİBİ SAYFALARCA MESAJ YAZMIŞTIR"

Duruşma sonrasında adliye önünde basın açıklamasında bulunan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına Nilda Baltalı, "Bugün Meryem Yılmaz duruşmasını takip ettik. Tasarlanarak vahşice işlenmiş bir cinayettir. Meryem Yılmaz Erdal Dönmez'in kendisini tehdit ettiğini söyleyerek şikâyetçi olmuş. Meryem Yılmaz'ın telefon mesajlarında öldürülme ile tehdit edildiği ortaya çıkmıştır. Meryem bizce tasarlanarak vahşice öldürülmüştür. Sanık Meryem'e daha önce şu ifadeleri kullanıyor, 'Seni öldüreceğim. Sana 2 tane bıçak takarım. Bana da bir şey olmaz. Son günümüz bugün. Geliyorum oraya sana bıçak takmayan ne olsun' gibi defaetle sayfalarca mesaj yazmıştır. Meryem sanıktan şikâyetçi olmuş, korkmuş ve engellemiştir. Ailesine zarar vermesin diye 'Beni rahat bırak' demiştir. Fakat bütün bunlar yetmemiştir. Maalesef Türkiye'de kadın cinayetlerinde tasarlama unsuru değerlendirilmiyor. Sanıkların burada haksız tahrik üzerine gittiğini görüyoruz. Burada bir kadının kendini koruması gereken devlete sığındığını, ancak korunmadığını görüyoruz. Sanık cinayeti işledikten sonra gündüz vakti Esenyurt'ta insanların gözü onunda kaçıyor. Otogara gidip kendine Gaziantep bileti alıyor. Ailesinin de haberi var onların yanına gidiyor. Bu sırada yakalanıyor. Bir kadını öldürdükten sonra sanki hiç bir şey olmamış gibi otogara gidip bilet alabiliyorsunuz. Sonuna kadar bu davayı takip ediyoruz. Bu olayın tasarlanarak işlendiğini ispat edeceğiz" dedi.