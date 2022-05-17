Meryem Yılmaz cinayetinde tanıklar dinlendi! "Benim olmazsan seni öldürürüm”

İstanbul Esenyurt'ta bir parkta 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz'ı 16 yerinden bıçaklayarak öldüren Erdal Dönmez hakkında istenen ceza belli oldu. Dönmez'in cinayet gününden önce maktule onu öldüreceğine dair mesajlar attığı ortaya çıktı. Kan donduran olay geçtiğimiz Aralık ayında Esenyurt'ta bulunan bir parkta meydana geldi. İddialara göre sanık Erdal Dönmez aralarında anlaşmazlık bulunan eski sevgilisi Meryem Yılmaz'a cinayet gününden önce mesajlar atarak ölümle tehdit etti. Olay günü parkta buluşan ikili arasında ise bir süre sonra tartışma meydana geldi ve Erdal Dönmez yanında getirdiği bıçak ile Meryem Yılmaz'a saldırdı. 16 yerinden bıçaklanan Yılmaz sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından şehirlerarası otobüse binerek Gaziantep'e kaçmaya çalışan Erdal Yılmaz ise polisin yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Erdal Dönmez hakkında "Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Erdal Dönmez Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada Meryem Yılmaz'ın ailesi, Önce çocuklar ve kadınlar derneği ve taraf avukatları da hazır bulundu.
"İMDAT DİYE BAĞIRDIĞINI DUYDUM, DEFALARCA BIÇAKLADI"
Duruşmada tanık olarak dinlenen Ferhat Atmaca maktulü tanımadığını belirterek "Kadir Topbaş parkında gezerken bir kadın ve erkeğin tartıştığını gördüm. Tartışırken ne konuştuklarını duymadım. O aşamada karşılıklı bağırarak konuşuyorlardı. Kadının 'Yeter yeter' dediğini sonrasında da 'Yardım edin, imdat' dediğini duyunca geri döndüğümde sanığın elindeki bıçakla kadına vurduğunu gördüm. Yanlarına doğru yönelince elinde bıçak olan adam olay yerinden kaçtı. Ben bulunduğum yerden sanığın yanına gidene kadar maktuleyi defalarca bıçakladı. Kadının yanına gittiğimizde konuşamaz haldeydi" dedi.
"ERDAL 'SEN BENİM OLMAZSAN SENİ ÖLDÜRÜRÜM' DEDİ"
Maktul Meryem Yılmaz'ın kardeşi Onur Yılmaz da tanık olarak dinlendi. Yılmaz ifadesinde "Sanığın, Meryem'e telefon hediye ettiğini ve para havale ettiğini bilmiyorum. Ben Erdal'ı olay günü eve gelmesiyle tanıdım. Maktule ile aynı evde yaşarız. Sanık ev kapısını zorladı. Açmayınca tekme attı. Kapı kırılmasın diye ablam kapıyı açıkça sanık içeri girdi. Meryem bana odaya geç sana zarar verir demişti. Benim geçtiğim odanın kapısını Erdal kilitledi. Odanın dışında ikisinin bağırıp çağırdıklarını duydum. Erdal'ın 'Sen benim olmazsan seni öldürürüm' dediğini duydum. Meryem de beni bırak seninle evlenmem diyordu. Ablam benim olduğum odanın kilidini açıkça yanlarına çıktım. Erdal evden gidiyordu. Erdal'ın belini tuttuğunu gördüm. Belinde ne vardı görmedim. Önce Erdal evden çıktı daha sonra ablam markete gitmek için evden çıktı. Ablam Meryem evden çıktıktan sonra öldürüldüğü haberi geldi" ifadelerini kullandı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Erdal Dönmez'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmayı ertelendi.
"SANIK, MERYEM'E 'SANA 2 TANE BIÇAK TAKARIM, BANA DA BİR ŞEY OLMAZ' GİBİ SAYFALARCA MESAJ YAZMIŞTIR"
Duruşma sonrasında adliye önünde basın açıklamasında bulunan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına Nilda Baltalı, "Bugün Meryem Yılmaz duruşmasını takip ettik. Tasarlanarak vahşice işlenmiş bir cinayettir. Meryem Yılmaz Erdal Dönmez'in kendisini tehdit ettiğini söyleyerek şikâyetçi olmuş. Meryem Yılmaz'ın telefon mesajlarında öldürülme ile tehdit edildiği ortaya çıkmıştır. Meryem bizce tasarlanarak vahşice öldürülmüştür. Sanık Meryem'e daha önce şu ifadeleri kullanıyor, 'Seni öldüreceğim. Sana 2 tane bıçak takarım. Bana da bir şey olmaz. Son günümüz bugün. Geliyorum oraya sana bıçak takmayan ne olsun' gibi defaetle sayfalarca mesaj yazmıştır. Meryem sanıktan şikâyetçi olmuş, korkmuş ve engellemiştir. Ailesine zarar vermesin diye 'Beni rahat bırak' demiştir. Fakat bütün bunlar yetmemiştir. Maalesef Türkiye'de kadın cinayetlerinde tasarlama unsuru değerlendirilmiyor. Sanıkların burada haksız tahrik üzerine gittiğini görüyoruz. Burada bir kadının kendini koruması gereken devlete sığındığını, ancak korunmadığını görüyoruz. Sanık cinayeti işledikten sonra gündüz vakti Esenyurt'ta insanların gözü onunda kaçıyor. Otogara gidip kendine Gaziantep bileti alıyor. Ailesinin de haberi var onların yanına gidiyor. Bu sırada yakalanıyor. Bir kadını öldürdükten sonra sanki hiç bir şey olmamış gibi otogara gidip bilet alabiliyorsunuz. Sonuna kadar bu davayı takip ediyoruz. Bu olayın tasarlanarak işlendiğini ispat edeceğiz" dedi.