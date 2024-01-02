Meryem Yılmaz’ı 16 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü: Cezası belli oldu!

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Erdal Dönmez bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Meryem Yılmaz'ın ailesi ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin avukatı Begüm Osma, "Meryem Yılmaz 16 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştür.Sanık canavarca hisle eylemini gerçekleştirmiştir. Yılmaz'ın telefon mesaj içerikleri de sanığın tasarlayarak üzerine atılı suçu işlediğini göstermektedir. Tüm bu haller dikkate alınarak sanığın nitelikli kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.