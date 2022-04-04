Meslektaşının silahından çıkan kurşunla şehit olan polis memuru için tören

Muğla'nın ilçelerinden Ortaca'da İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'nde meslektaşının temizlediği silahının ateş alması sonucu yaralanarak şehit düşen 3 çocuk babası Aytaç Babayiğit için İlçe Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.
Şehit Babayiğit için düzenlenen törene, ilçe protokolü, meslektaşları ve yakınları katıldı. Şehidin naaşı törenin ardından sevenlerinin gözyaşları arasında memleketi Aydın'a uğurlandı.
Ağır yaralanan evli ve 3 çocuk babası 48 yaşındaki Babayiğit, Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Babayiğit, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.
Emniyet Genel Müdürlüğü acılı haberi iletişim kanallarından duyurdu. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş imzalı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Muğla'nın Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Ortaca Polis Merkezi Amirliği kadrosunda görevli Polis Memuru Aytaç Babayiğit 4 Nisan 2022 tarihinde Polis Merkezi Amirliği içerisinde silahın kazaen ateş alması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Ortaca Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize baş sağlığı ve sabırlar dilerim"