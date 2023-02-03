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Giriş Tarihi: 3.2.2023 17:42 Son Güncelleme: 3.2.2023 17:44

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden fırtına ve kar uyarısı!

Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Sibirya kökenli soğuk bir havanın etkisine girecek İstanbul’da, Perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, sürücüleri ve yayaları muhtemel yağışı ile don olaylarına karşı uyardı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden fırtına ve kar uyarısı!

Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'un, Pazar günü sabah 08:00'den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Meteoroloji ve AKOM verilerine göre soğuk hava kuzeyli rüzgarların (Karayel, Yıldız) 60-80km/s hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak. Soğuk hava nedeni ile hâlihazırda 5-7 dereceler civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine (-1, 3 derece) gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

Pazar sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların kuzey ve yüksek kesimlerde (Çatalca, Arnavutköy, Çekmeköy, Beykoz, Şile, Aydos vb.) kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden (15:00) sonra il genelinde fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor. Perşembe sabah saatlerinde kadar İstanbul üzerinde etkili olması beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların yer yer 0 derece ve altına gerileyebileceği, beraberinde buzlanma ve don olayları ile birlikte kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor. Soğuk hava ve muhtemel kar yağışı nedeni ile yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden fırtına ve kar uyarısı!
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