Meteoroloji uyardı sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün yurdun tamamında yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar İç Anadolu Bölgesi'nde yer yer kuvvetli olacak.Çarşamba günü Karadeniz kıyıları, Marmara'nın batısı ve kıyı Ege dışında tüm yurt aralıklarla yağışlı geçecek. Bu yağışların Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Yağışlar kısa süreli ve yerel olacağı için kuvvetli olma ihtimali bulunuyor. Perşembe günü ise Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.Cuma günü de Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri aralıklı yağışlı olacak.