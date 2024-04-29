Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji uyardı sağanak geliyor
Giriş Tarihi: 30.4.2024

Meteoroloji uyardı sağanak geliyor

Bu hafta yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Meteoroloji uyardı sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün yurdun tamamında yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar İç Anadolu Bölgesi'nde yer yer kuvvetli olacak.
Çarşamba günü Karadeniz kıyıları, Marmara'nın batısı ve kıyı Ege dışında tüm yurt aralıklarla yağışlı geçecek. Bu yağışların Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.




Yağışlar kısa süreli ve yerel olacağı için kuvvetli olma ihtimali bulunuyor. Perşembe günü ise Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Cuma günü de Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri aralıklı yağışlı olacak.
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji uyardı sağanak geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA