Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı

"BUGÜN 80 İLE 90 KM ARASI BİR RÜZGAR HIZI VAR"



Doğan, sözlerine şu şekilde devam etti: "Dün en yüksek rüzgar Beylikdüzü'nde saat 13.00 civarından 130 kilometre saat hızla oldu. Ardından Arnavutköy'de yine 13.00 civarında 124 kilometre hızla esen rüzgar oldu. Bir de Çatalca radar sahasında 15.00 gibi yine 120 kilometre hızla rüzgar oldu. Bugün itibaren 100 km saatte ulaşan rüzgarlar var. Kartal Aydos Dağı'nda 10.00 civarında 100 kilometre saat hızla rüzgar oldu. Yine Tuzla İTÜ yerleşkesi içinde için de 100 kilometreye ulaşan bir rüzgar oldu. Genel olarak 80 ile 90 kilometre arası bir rüzgar hızı var. Dün çok riskli olan Beylikdüzü'nde bugün 88 kilometre saate kadar ulaşan bir rüzgar var. Arnavutköy ise dün 125 kilometreye yakın rüzgar hızı vardı ancak şu an 80 kilometre civarında"