Meteorolojiden çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin doğu bölgelerinde bugün beklenen yağışlara ilave olarak, yarın sabah saatlerinden itibaren Adıyaman, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ve doğu, Elazığ'ın doğu, Muş'un güney ve batı ve Mardin'in doğu ilçelerinde kuvvetli olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Genellikle yağmur ve sağanak, zamanla sıcaklıkların düşmesiyle bin 200 metre üzeri rakımlı kesimli yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini açıklayan müdürlük, "Yarın gece saatlerinde bölgenin batısında etkisini kaybetmesi, doğusunda ise Cuma günü akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.