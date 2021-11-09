BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinde sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa), bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (50-70/km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisli ve puslu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın, gece saatlerinde kuzey kesimlerinde kuvvetli (30-50 km/sa), Kuzey Ege kıyılarında yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, 22°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık