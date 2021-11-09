Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı, kuvvetli rüzgar, sisli hava ve pus konusunda son dakika uyarıları yaptı. Meteoroloji, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının soğuk ve yağışlı hava ile birlikte önümüzdeki günlerde yurdun doğu bölgelerinde 6-12 derece arasında düşeceğini açıkladı.
Meteoroloji bugün için ise "Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.
10 İLDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Meteoroloji'nin haftalık hava durumu raporuna göre, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde çarşamba ve perşembe günü kar bekleniyor. Çarşamba günü Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da; perşembe günü Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Artvin, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari'de kar yağacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Buna göre; çarşamba ve perşembe günü Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı hâkim olacak.
Çarşamba günü: Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da karla karışık yağmur bekleniyor.
Perşembe günü 10 ilde kar var: gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Artvin, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari'de perşembe günü kar yağışı etkili olacak.
Öte yandan; Ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, çarşamba günü hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Ülkenin kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinde sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa), bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (50-70/km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisli ve puslu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın, gece saatlerinde kuzey kesimlerinde kuvvetli (30-50 km/sa), Kuzey Ege kıyılarında yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 21°C
Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 23°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MANİSA °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 26°C
🗓9 Kasım 2021 (Salı)— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 9, 2021
☔Kuvvetli Yağışa Dikkat!
💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!
🌫️Pus ve Sis Bekleniyor!
🌡Hava Sıcaklığı: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/GYndHHID7U
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
ÇANKIRI °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
KONYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellike yağmur ve sağanak, gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli (30-60 km/sa), kıyı kesiminde yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinin, gece saatlerinde Orta Karadeniz bölgesi ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık