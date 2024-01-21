Meteorolojıden ‘sarı kod’ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan hava tahmini değerlendirme raporuna göre; Marmara'nın kuzeybatısı hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla ilgili uyarılarda bulunan MGM, yağışların, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğini ifade etti. Yurt genelinin çok bulutlu olacağı açıklandı. Hava tahmin raporunda "Kuvvetli yağış uyarısı olarak ise sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.Hava sıcaklıklarında yurdun güneydoğu kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacağı bildirilirken, diğer yerlerde hissedilir derecede 8 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Sarı kodla uyarı yapılan iller ise şu şekilde sıralandı: Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Konya, Malatya, Maraş, Sivas, Dersim, Aksaray, Batman ve Osmaniye.