Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Bu iki güne dikkat! Çok sayıda il için kar ve sağanak uyarısı
Giriş Tarihi: 15.11.2021 18:34 Son Güncelleme: 15.11.2021 18:42

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Bu iki güne dikkat! Çok sayıda il için kar ve sağanak uyarısı

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: Bu iki güne dikkat! Çok sayıda il için kar ve sağanak uyarısı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; İstanbul, Kocaeli ve Yalova'nın da aralarında olduğu çok sayıda ilde cuma ve cumartesi günü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji, 4 il için karla karışık yağmur uyarısında bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu yayınladı.

Rapora göre; İstanbul, Kocaeli ve Yalova'nın da aralarında bulunduğu birçok ilde cuma ve cumartesi günü sağanak bekleniyor. Meteoroloji ayrıca, 4 ilde karla karışık yağmurun etkili olacağını belirtti.

SON DAKİKA: 31 İLDE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre; cuma günü 31 ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Sağanak beklenen iller şu şekilde:

İstanbul, Yalova, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Kayseri, Samsun, Amasya, Tokat, Sivas, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Rize, Artvin, Trabzon.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR UYARISI

Cumartesi günü karla karışık yağmur beklenen iller şu şekilde: Ardahan, Kars, Ağrı, Erzurum.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Balıkesir, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 8°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 13°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

ADANA 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 16°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 9°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 14°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA 0°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 2°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT -1°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU -2°C, 14°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 3°C, 16°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU -2°C, 9°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 8°C, 14°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

ARTVİN 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN 9°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde yağmurlu

TRABZON 11°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ERZURUM -4°C, 8°C

Parçalı bulutlu

KARS -6°C, 7°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 0°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 6°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 8°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Bu iki güne dikkat! Çok sayıda il için kar ve sağanak uyarısı
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