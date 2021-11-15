Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: Bu iki güne dikkat! Çok sayıda il için kar ve sağanak uyarısı

EDİRNE 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı