Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: Bu iki güne dikkat! Çok sayıda il için kar ve sağanak uyarısı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu yayınladı.
Rapora göre; İstanbul, Kocaeli ve Yalova'nın da aralarında bulunduğu birçok ilde cuma ve cumartesi günü sağanak bekleniyor. Meteoroloji ayrıca, 4 ilde karla karışık yağmurun etkili olacağını belirtti.
SON DAKİKA: 31 İLDE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre; cuma günü 31 ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Sağanak beklenen iller şu şekilde:
İstanbul, Yalova, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Kayseri, Samsun, Amasya, Tokat, Sivas, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Rize, Artvin, Trabzon.
KARLA KARIŞIK YAĞMUR UYARISI
Cumartesi günü karla karışık yağmur beklenen iller şu şekilde: Ardahan, Kars, Ağrı, Erzurum.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Balıkesir, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı yağmurlu
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu