Kırıkkale’de metrelerce savrulan araçtaki 4 kişi yaralandı

Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki yolculardan Yılmaz Ö. (23), Enes İ. (18) ve Mustafa Ş. (20) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücüyü seyir halindeyken başka bir aracın sıkıştırdığı belirtildi.