Metro hattında arıza çilesi

İstanbul'da toplu ulaşım çilesi, vatandaşları isyan noktasına getirdi. Son olarak Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik arıza meydana geldi. Yolcular, seferlerin gecikmeli ve aktarmalı yapılması dolayısıyla Kâğıthane Nurtepe istasyonunda uzun süre beklemek zorunda kaldı. Mahmutbey ile Yıldız-Mecidiyeköy yönlerinden gelen yolcular, Nurtepe durağında inerek karşı yöne geçerken, durakta yolcu yoğunluğu oluştu. Duraktaki güvenlik görevlileriyle tartışan bazı yolcular, "Bu işi beceremiyorsunuz, yürütemiyorsunuz. 'Biz yapamıyoruz bu işi' deyin." sözleriyle duruma tepki gösterdi.