Metro saldırganı dosyası İstinaf’tan döndü

Kadıköy Tavşantepe metrosunda 24 Kasım 2021 tarihinde Emrah Yılmaz elinde bıçakla dehşet saçmıştı. Metroda tartıştığı kadınlara yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler sarfedip bıçak savuran saldırgan adam, olay sonrası ''silahla tehdit", "basit yaralamaya teşebbüs", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Emrah Yılmaz hakkında 5 ayrı suçtan hakkında 18 yıl 3 ay kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

METRO SALDIRGANI YENİDEN HAKİM KARŞISINDA

İstanbul Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasında sanık Emrah Yılmaz, 'Hakaret', 'Silahla tehdit', 'Kasten yaralama' ve 'Halk arasında korku ve panik oluşturacak şekilde tehdit' suçlarından 11 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Yerel mahkemenin kararının ardından dosya, İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 10 Ceza Dairesi, kararda usul ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığını belirterek, 'Kasten yaralama' ve 'Hakaret' suçları yönünden yerel mahkemenin kararını onadı. Daire, 'Tehdit' ve 'Halk arasında korku ve panik yaratacak şekilde tehdit' suçları yönünden ise hükmün bozulmasına karar verdi.

EMRAH YILMAZ CEZAEVİNDEN GETİRİLDİ

İstinaf Mahkemesinin iki suç yönünden bozma kararının ardından Sanık Emrah Yılmaz'ın İstanbul Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılandığı dava görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Emrah Yılmaz bulunduğu cezaevinden getirilirken taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

MÜŞTEKİ AVUKATINDAN 'HALKA TEHDİT' İDDİASI

Söz alan müşteki avukatı, "Bozma ilamının aleyhe olan gerekçe ve hüküm kısmına katılmıyoruz. Görüntü çözüm tutanaklarında sanığın olaya müdahale etmeye çalışan metrodaki erkek bir şahsa karşı tehdit içerikli sözler söylediği tespit edilmiştir. Kanaatimizce, burada halka karşı tehdit suçu oluşmuştur. Sanığın bu eylemden ötürü de cezalandırılması gerekmektedir" dedi.

"MÜŞTEKİLERİN MAĞDUR OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Tutuklu sanık Emrah Yılmaz ise savunmasında, "Mağdur Azize ile tartışırken yerimden hiç kalkmadım. Olay kapanacakken Senanur olaya müdahil oldu. Kendisinin bana tekme attığını Azize doğruladı. Bu hususlar araştırılmadı. Kamera kayıtları eksik toplandı. Katılanların mağdur olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu. Sanık avukatı da "Bozma ilamı savunmalarımızı destekler mahiyettedir. Müvekkilim üzerine atılı halka karşı tehdit suçundan beraatine karar verilmesini, mahkeme aksi kanaatte olursa lehine olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyoruz" dedi.

TOPLAM CEZASI 7 YIL 2 BUÇUK AY OLDU

Duruşma sonu mahkeme, sanık Emrah Yılmaz'ın müştekiler Senanur Damgacı, Mihdiye Damgacı ve Azize Nur Kaya'ya yönelik 'Silahtan sayılan bıçakla tehdit' suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca mahkeme, olay günü sanık Yılmaz'ın her ne kadar elindeki bıçağı mağdurlara yönelik sallayarak "Senin suratını keserim" şeklinde sözler sarf ettiği eylemin belirli kişilere yönelik olduğunu vurgulayarak bu nedenle bilinmeyen kişilere yönelik tehdit olmadığından 'Halk arasında korku ve panik yaratacak şekilde tehdit' suçundan hüküm verilmesine yer olmadığına hükmetti. Böylece yargılamanın ilk aşamasında 11 yıl 2 buçuk ay hapse çarptırılan sanık, bu suçtan ceza almadı, sanık Yılmaz'ın toplam cezası 7 yıl 2 ay 15 gün hapis olarak güncellendi.

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