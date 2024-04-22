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Giriş Tarihi: 23.4.2024

Metro sevinci

Kocaeli’nde Gebze ve Darıca arasında yapımı süren metro projesinin yüzde 80’i tamamlandı. Günde 189 bin yolcu taşıyacak metro sayesinde iki ilçe arasındaki mesafe 22 dakikaya inecek

ABBAS ÇAKAR
Metro sevinci
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze ve Darıca arasındaki yaşamı dönüştürecek metro projesinde sona yaklaşıyor. Hızla ilerleyen inşaat çalışmaları, şehir içi ulaşımda yeni bir çağın kapılarını aralayacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, projenin yüzde 80'lik kısmının tamamlandığı müjdesi verildi.




Gebze'den Darıca'ya uzanarak 12 durak boyunca modern ve hızlı bir ulaşım alternatifi sunacak proje ile ilgili yapılan paylaşımda ray döşeme işlemlerinin yüzde 33 oranında, istasyonların kaba inşaatları ise yüzde 55 oranında tamamlandığı belirtildi. Günlük 188 bin 982 yolcu kapasitesi ile iki ilçe arasındaki mesafeyi sadece 22 dakikaya indirmesi beklenen proje, vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor.
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Metro sevinci
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