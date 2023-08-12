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Giriş Tarihi: 13.8.2023

Metro yok reklamı var

Mustafa Kara
Metro yok reklamı var
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hizmet yerine reklam kampanyalarına bir yenisi daha eklendi. İmamoğlu, Ataköy-İkitelli metro hattı arasındaki üç istasyonu açmadan reklamını yaptı. İBB, Bahçelievler'deki Kuleli İlköğretim Okulu binasının yanında bulunan reklam panosuna "5 yeni metro açtık" ilanı astı.




Ancak ilanda adı geçen Ataköy - İkitelli metro duraklarının AK Parti döneminde yapıldığı, ancak CHP'li yönetim tarafından kaderine terk edildiği görüldü. İBB'nin açılışını yapmadığı hizmetleri billboardlarda açmış gibi reklamını yapmasına vatandaşlardan tepki yağdı. A.K. isimli vatandaş, "İBB projesini durdurduğu Ataköyİkitelli metrosunu açtık diye reklamını yapıyor. Bu metro duraklarının üçünün yapımına (Çoban Çeşme mevki, İhlas Metro Durağı ve Doğu Sanayi Sitesi) AK Parti döneminde başlanmıştı, bunlar gelince durdurdu. Billboardda 'açtık' yazısını görünce gittim, üç durak da kapalı. 153'e şikâyette bulundum" dedi.

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Metro yok reklamı var
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