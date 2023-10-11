Metroda dumanlar yükseldi

İstanbul'da İBB yönetiminin 4.5 yılda çökerttiği toplu ulaşım sistemi vatandaşın can, mal ve seyahat güvenliğini tehlikeye atmaya devam ediyor. Hemen her gün yaşanan kaza ve arızaların ardından bu kez de Yenikapı metro istasyonunda yangın paniği yaşandı. Dün M1A metrosunda Yenikapı'dan havalimanı yönüne doğru sefere hazırlanan vagonda dumanlar yükseldi. Yolcular kendilerini panikle dışarıya atarken, görevliler dumanlara yangın tüpleriyle müdahale etti. Konuya ilişkin ise Metro İstanbul'dan herhangi bir açıklama yapılmadı.