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Giriş Tarihi: 25.1.2024

Metroda yürüyen merdiven çöktü

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Metroda yürüyen merdiven çöktü
Esenler Üçyüzlü Metro İstasyonu'ndan caddeye çıkan yürüyen merdivende dün öğlen saatlerinde arıza meydana geldi. Önce üzerindeki vidalar yerinden çıkan merdiven ardından büyük bir gürültüyle çöktü. Bu sırada merdiven üzerinde bulunan vatandaşlar büyük tehlike yaşadı. Olayı gören diğer vatandaşlar hemen merdivendeki vatandaşların yardımına koşarken olay metro güvenlik ekiplerine bildirildi. Ekipler yürüyen merdivenin etrafını etrafı güvenlik bariyeri ile kapattı. Vatandaşlar büyük korku yaşadıklarını belirterek "Vidalar fırlamaya başladı. Gürültüyü duyunca herkes geriye doğru kaçıştı. Merdiven bir anda parçalanmaya başladı, ucuz atlattık" dedi.

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Metroda yürüyen merdiven çöktü
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