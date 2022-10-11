Metrodaki bıçaklı saldırgana 11 yıl 2 ay hapis cezası

VİCDANIMI TIRMALAYAN TEK ŞEY..

Tutuklu sanık Emrah Yılmaz önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyip "Burada her şeyden önce görüntüde eksikler var. Olayın başı görünmüyor, sadece sonu görünüyor. İstanbul'da kalabalık bir şehirde yaşıyoruz ve böyle sıkıntılar olabiliyor. Metroda o arkadaşın bana müdahale etmesi olayın daha da büyümesine sebep oldu. Ben başta maskesini takmak için sadece uyarmıştım. Yanlış insanlar yanlış şekilde olaya müdahale oldu. Ben kimseye hakaret etmedim. Kaba kuvvette de bulunmadım. Bana tekme atan kendisiydi. Benim vicdanımı tırmalayan tek konu bir anneye ettiğim hakaretler" diyerek suçlamaları reddetti.

"BU DAVA TÜM KADINLARI İLGİLENDİRİYOR"

Müşteki avukatı, "Davaya konu olan suç hafif bir suç değildir. Bu suç bütün kadınları ilgilendirmektedir. Sanık üzerinde bıçakla yakalanmasına rağmen baştan beri suçtan kurtulmaya yönelik savunma yapmaktadır. Videoda da her şey açıktır. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin baştan beri tutarlı savunma yaptığını ve müvekkilin kendisine gelen saldırıları def etmek amacıyla hareket ettiğini söyleyerek müvekkilinin lehine olan hususlarda karar verilmesini talep etti.