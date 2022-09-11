Metrodaki ihmali mahkeme tescilledi

İstanbul'da geçen yıl kasım ayında Kadıköy-Tavşantepe metrosunda kadın yolculara bıçak çekerek dehşeti yaşatan Emrah Yılmaz'ı engellemediği gerekçesiyle güvenlik görevlisi Okan Beşikci'ye açılan davada ihmal mahkemece tescillendi. Okları İBB'ye bağlı İstGüvenlik A.Ş.'ye çeviren güvenlik, "Olayın asıl sorumlusu İstGüvenlik A.Ş.'dir. Üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmeyerek, personele tehlikeli durumlarla ilgili yeterli eğitim vermedi. İşveren denetim de yapmadı" dedi. Mahkeme güvenlik görevlisinin, "İhmal suretiyle görevi kötüye kullanmak" suçundan 1 ay 26 gün hapsine karar verdi.