Metrodaki kavga cinayetle bitti

İzmir'in Bornova ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Önceki gün Bornova Metro İstasyonu'nda meydana gelen olayda metro istasyonunda henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında amca çocukları olduğu öğrenilen Emirhan Yıldız (19) ve Serdar Yıldız (19) vücutlarına aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Emirhan Yıldız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan K.P. (17) ve Y.K.'nın (19) sorguları sürüyor.