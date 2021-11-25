Metrolarda güvenlik zafiyeti

İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Dün Kadıköy Tavşantepe Metrosu'ndaki saldırgan şahıs ile ilgili Emniyet'te işlemler devam ederken metrodaki güvenlik önlemleri ile ilgili inceleme başlatılmıştır" dedi. Metrolarda önlem alınması beklenirken bugün Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda çekilen görüntülerde bazı yolcuların X-Ray'dan geçerken kırmızı ışık yanmasına rağmen şahısların bavulları veya üstleri kontrol edilmedi. Bazı duraklarda X-ray cihazlarının önünde bulunan güvenlik masalarının da boş olduğu görüldü.

Öte yandan önceki dönemde metro istasyonlarının iki ucunda bulunan güvenlik görevlilerinin de bölgelerinden çekildiği ve güvenlik kulübelerinin boş olduğu dikkat çekti. Binlerce kişi de sosyal medyadan metrolardaki İBB'nin güvelik zafiyetine yönelik eleştirilerde bulundu.