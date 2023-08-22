Metropolis’in tarihine ışık tutan 2 bin yıllık yazıt bulundu





YAZITIN ÇEVİRİSİ

Yazıtın çevirisi ise şöyle:

"Gaius Fabius, bölgede görev yapan yöneticilerden biri olarak burada karışıklıklara neden olan Mithridates VI'nın sebep olduğu huzursuzluk ortamının silinmesi için çaba sarf etmiş ve bölgeyi düzene sokmak için çalışmıştır. Bundan ötürü de Metropolis Meclisi'nde alınan bir karar ile halk kendisinin onurlandırılmasını kararlaştırarak adını ölümsüzleştirmek için bu yazıtı hazırlatmışlardır."