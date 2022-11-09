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Giriş Tarihi: 9.11.2022 13:31 Son Güncelleme: 9.11.2022 14:48

Metruk evde insan kafatası ve kemik parçaları bulundu

İstanbul Fatih'teki metruk bir evde kağıt ve hurda toplayanlar tarafından insana ait kafatası ile kemik parçaları bulundu.  Polis bulunan kemiklerle ilgili inceleme başlattı. Kemiklerin sahibinin bir cinayete mi yoksa kaybolan birisine mi ait olup olmadığı araştırılıyor.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Metruk evde insan kafatası ve kemik parçaları bulundu

İstanbul Fatih Haseki Sultan Mahallesi Millet Caddesi'nde kullanılmayan boş metruk bir evde, kağıt ve hurda toplayıcılar bir insana ait kafatası ile kemik parçalarını görünce durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik aldıktan sonra evde inceleme yaptı. Polis ekipleri metruk evde bulunan kemiklerin kaybolan birisine mi yoksa cinayete kurban giden bir kişiye mi ait olup olmadığının belirlenmesi için Ekiplerce evde bulunan insana ait kafatası ve kemikler incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

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Metruk evde insan kafatası ve kemik parçaları bulundu
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