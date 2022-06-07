Mevlâna İdris Zengin hayatını kaybetti! Mevlâna İdris Zengin kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?

Türk yazar ve şair Mevlâna İdris Zengin, bir süredir sağlık problemleriyle mücadele ediyordu. Acı haber bugün sabah saatlerinde geldi. Bu haberin ardından "Mevlâna İdris Zengin kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?" soruları gündeme taşındı. Yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından ameliyat geçiren ve ardından bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan ünlü yazar, Kahramanmaraş'ta vefat etti. Peki, Mevlâna İdris Zengin kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? İşte detaylar...

Yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından ameliyat geçiren ve ardından yoğun bakıma alınan Mevlâna İdris Zengin hayatını kaybetti. Ünlü yazar ve şairin acı haberini kendisi gibi yazar olan Salih Zengin duyurdu. Bu haberin ardından ise "Mevlâna İdris Zengin kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Mevlâna İdris Zengin hayatı ve vefatıyla ilgili detaylar...