Haberler Yaşam Haberleri MEVLÂNA İDRİS ZENGİN kimdir, kaç yaşındaydı, neden vefat etti, hastalığı neydi? Mevlâna İdris Zengin hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 8.6.2022 06:03 Son Güncelleme: 8.6.2022 07:02

MEVLÂNA İDRİS ZENGİN kimdir, kaç yaşındaydı, neden vefat etti, hastalığı neydi? Mevlâna İdris Zengin hayatını kaybetti!

Mevlâna İdris Zengin hayatını kaybetti! Mevlâna İdris Zengin kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?

Türk yazar ve şair Mevlâna İdris Zengin, bir süredir sağlık problemleriyle mücadele ediyordu. Acı haber bugün sabah saatlerinde geldi. Bu haberin ardından "Mevlâna İdris Zengin kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti?" soruları gündeme taşındı. Yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından ameliyat geçiren ve ardından bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan ünlü yazar, Kahramanmaraş'ta vefat etti. Peki, Mevlâna İdris Zengin kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti? İşte detaylar...

Yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından ameliyat geçiren ve ardından yoğun bakıma alınan Mevlâna İdris Zengin hayatını kaybetti. Ünlü yazar ve şairin acı haberini kendisi gibi yazar olan Salih Zengin duyurdu. Bu haberin ardından ise "Mevlâna İdris Zengin kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Mevlâna İdris Zengin hayatı ve vefatıyla ilgili detaylar...

Mevlâna İdris Zengin hayatını kaybetti! Mevlâna İdris Zengin kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?

MEVLANA İDRİS ZENGİN KİMDİR?

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 1966'da dünyaya gelen Zengin, 1989'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

İkindi Yazıları, Diriliş, Dergah, Albatros, Geniş Zamanlar ve Gerçek Hayat gibi birçok dergi ve gazetede, şiir, hikaye ve denemeleri yayımlanan Zengin, çocuk edebiyatı alanında da çok sayıda kitap kaleme aldı.

Mevlâna İdris Zengin hayatını kaybetti! Mevlâna İdris Zengin kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?

Çocuk Yayınları Danışma ve Yayın Kurulu üyeliği de yapan yazar, yazdığı çocuk kitaplarıyla 1987'de Gökyüzü Yayınları Çocuk Edebiyatı Ödülü, 1998'de Türkiye Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı Ödülü aldı. "Tuhaf Adamlar" serisindeki kitapları Almanya'daki bir yayınevi tarafından 9 dünya diline çevrilerek yayına hazırlandı.

Mevlâna İdris Zengin hayatını kaybetti! Mevlâna İdris Zengin kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?

Mevlana İdris Zengin, ayrıca "Asla ve Daima Nuri Pakdil" isimli bir belgeselin metnini yazdı ve konsept danışmanlığını yaptı. Belgesel TRT'de 2010'da yayınlandı.

Mevlâna İdris Zengin hayatını kaybetti! Mevlâna İdris Zengin kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?

Sezai Karakoç'un şiirlerinden yola çıkarak yaptığı "Gül Sesleri" isimli şiir belgeseli de 2012'de Diyarbakır'da yapılan "Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu"nda gösterilen Zengin'in, şimdiye kadar Farsça, Almanca, Arapça, Urduca, Macarca dillerine bazı kitapları çevrilerek, okurların beğenisine sunuldu.

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MEVLÂNA İDRİS ZENGİN kimdir, kaç yaşındaydı, neden vefat etti, hastalığı neydi? Mevlâna İdris Zengin hayatını kaybetti!
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