Mevlana’nın 7 öğüdü ve bir hiçlik resimleri sergileniyor

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Çok amaçlı salonunda Akademisyen ve Sanatçı Sevinç Yanbeyi Beşer tarafından hazırlanan Mevlana'nın yedi öğüdü 'Zamanından zamanımıza ' isimli sergisi açıldı. Mevlana'nın 7 öğüdünün ve bir hiçlik kavramının resmedildiği 8 adet ikiye iki boyutunda resimler sergilendi.
Ankara Müzik ve Görsel Sanatlar Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan ve 30'un üzerinde Kişisel karma ve uluslararası sergi açan Sevinç Yanbeyi Beşer, 8 yıl önce yağlıboya tekniği ile eserlerini hazırladı. Mevlananın 7 ögüdünü referans alan bu sergi projesinde hazırlanan 7 öğüt ve bir hiçlik eseri Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı salonunda sanatseverlerle buluştu. Resimlerin şekilden çok hissiyata dayalı eserler olduğunu belirten sanatçı Sevinç Yanbeyi Beşer, "Mevlana'nın yedi öğüdü, zamanına ve zamanımıza benliğimiz ile dokunabilmemizi mümkün kılar. "Hiçlik" ile özdeşleşen varlık sorgulamasının yedi hassa ile öğütleşmesi, sanatın, sanatçının ve dolayısıyla izleyicinin de kendini sorgulamasına zemin hazırlar.
Akademisyen ve sanatçı Sevinç Yanbeyi Beşer tarafından hazırlanan ve derin bir konuyu bünyesinde barındıran serginin amacının savaş gerginliğinin yaşandığı günümüzde Anadoluya barış ve kardeşlik misyonu ile yol gösteren Mevlana'nın günümüzde küresel barışta kilit rol oynayacağı düşünülerek hazırlandı. Sergilenen eserler ilk günden itibaren sanatseverler tarafından büyük ilgiyle karşılaştı.
Dünya barışına Mevlana'nın zamanından zamanımıza 7 öğüdü ile katkıda bulunmak amacıyla sergiye açtığını belirten sanatçı Sevinç Yanbeyi Beşer, "Mevlana 11.-12 yüzyıllarda Horasandan Anadolu'ya gelerek Selçuklu medeniyetine hoşgörüsü, dünya görüşü ve fikirleriyle toplumu etkilemiş. Dünya insanları tarafından da benimsenmiş bir insandır. Fakat 21.yüzyılda bu değer ve erdemlerin yok olmasından dolayı açılan yaraların sarılması ve farkındalık yaratılması için mevlanının bu erdemlerini düşündürüp güncellemek istedim. Serginin düşünsel altyapısını bu fikirler oluşturuyor. Eserlerde Selçuklu sanatındaki motifler biçimsel dilini ortaya koyuyor" dedi.
Sanatçı Sevinç Yanbeyi Beşer'in 2-5 Mayıs tarihleri arasında da Dubai'de (Worlddartdubai ) serinin devamı olan eserleri sergileyerek Türkiye'yi sanatçı olarak temsil edecek.
23 Mart tarihinde açılışı yapılan zamanından zamanımıza isimli sergi 31 Mart'a kadar İstanbul AKM'de sanatseverlerle buluşuyor.