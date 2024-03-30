Mevlana’nın 7 öğüdü ve bir hiçlik resimleri sergileniyor

Ankara Müzik ve Görsel Sanatlar Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan ve 30'un üzerinde Kişisel karma ve uluslararası sergi açan Sevinç Yanbeyi Beşer, 8 yıl önce yağlıboya tekniği ile eserlerini hazırladı. Mevlananın 7 ögüdünü referans alan bu sergi projesinde hazırlanan 7 öğüt ve bir hiçlik eseri Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı salonunda sanatseverlerle buluştu. Resimlerin şekilden çok hissiyata dayalı eserler olduğunu belirten sanatçı Sevinç Yanbeyi Beşer, "Mevlana'nın yedi öğüdü, zamanına ve zamanımıza benliğimiz ile dokunabilmemizi mümkün kılar. "Hiçlik" ile özdeşleşen varlık sorgulamasının yedi hassa ile öğütleşmesi, sanatın, sanatçının ve dolayısıyla izleyicinin de kendini sorgulamasına zemin hazırlar.