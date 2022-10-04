Mevlid Kandili 2022 ne zaman, kaç gün kaldı? Diyanet ile Mevlid Kandili hangi gece idrak edilecek?

Mevlid Kandili 2022 hakkında sorular, Müslümanlar tarafından soruluyor. Hz. Muhammed'in doğumu üzerine kutlanan bu önemli gecede yapılacak ibadetler, vatandaşların merak konusu. İbadetlerini zamanında yerine getirmek isteyenler, Mevlid Kandili ne zaman 2022 sorusuna yanıt arıyor. Peki, Mevlid Kandili hangi gün idrad edilecek? İşte detaylar...
2022 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
2022 Mevlid Kandili bu yıl 7 Ekim Cuma gününe denk gelmektedir. Dolayısıyla gelecek hafta Cuma günü bu kutlu gece idrak edilecek.
Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelen kandil, Hz. Muhammed'in doğumu üzerine kutlanıyor.
MEVLİD KANDİLİNDE NELER YAPILIR?
Kandil geceleri için özel bir ibadet şekli bulunmamaktadır. Peygamber Efendimiz mübarek gün ve gecelerin ibadetlerle değerlendirilmesini tavsiye buyurmuş, bu gecelerde vakit ve kaza namazlarının kılınmasını önermiştir. Ayrıca tövbe ve istiğfarda bulunmak, zikir çekmek, dua etmek önerilir. Bu gecelerde Kur'an-ı Kerim okumak, peygamberlerin hayatını okumak ve öğrenmek de mühimdir.
MEVLİD KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?
Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullah'ın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak sevap olarak nitelendirilebilir.
MEVLİD KANDİLİ NEDİR? ANLAMI VE ÖNEMİ
Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.