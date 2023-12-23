Mevsim geçişi, özellikle çocukları etkiliyor

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği ile Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı işbirliği ile Çekmeköy Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen sempozyumda, kritik çocuk acil ve yoğun bakım hastalarının tedavisindeki son gelişmeler ele alındı. Sempozyumda konuşan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı ve Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Dinçer Yıldıztaş, mevsimsel RSV ve influenza nedeniyle çocuk acil başvuruları ve yoğun bakım yatışlarının arttığına işaret etti. Yıldızdaş, özellikle 2 yaş altı çocuklarla yenidoğan ve 6-9 aylık bebeklerin bu enfeksiyonları ağır geçirme riskinin yüksek olduğunu söyledi. Yıldıztaş, vakalarda yüksek ateş, nefes darlığı, sık nefes alma ve öksürük belirtilerinin bir arada bulunduğunu belirtti. Halk arasında grip olarak da bilinen hastalık çocuklarda ve yaşlılarda ani gelişen yüksek ateşle birlikte ortaya çıkıyorAmerika Birleşik Devletleri, Çin ve Hindistan gibi ülkelerde ortaya çıkan Kovid-19'un bir varyantı olan JN.1, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'dikkate alınması gereken varyant' kategorisine alındı. Uzman doktorlar ise kapalı ve kalabalık yerlerde maske takılması uyarısında bulundu. Eczacılar ise uzmanların uyarılarına rağmen vatandaşlarda maske kullanım oranında düşüş gözlemlediklerini ifade ederek, yeni varyantlara karşı tedbirli olunması çağrısı yaptı.Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Doğan, solunum yolu enfeksiyon şikâyetleri ile ilgili önceki dönemlerde günde 750 ile 1000 arasında olan acil servise başvuranların sayısının 1750 ile 2 bine yükseldiğini söyledi. Doğan, bu yıl influenza virüs, koronavirüs, adenovirüs, rinovirüs ve benzeri üst solunum yolu enfeksiyonuyla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, şikâyetlerin "mevsimsel" geçişle arttığına dikkat çekti.