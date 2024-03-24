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Giriş Tarihi: 24.3.2024 13:17 Son Güncelleme: 24.3.2024 13:20

Meyve bahçesinde başından vurulmuş halde bulundu

Bursa’da yakınları tarafından aranan 28 yaşındaki Latif Aydoğan, ailesine ait olan bir meyve bahçesinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

AYHAN FİDAN
Meyve bahçesinde başından vurulmuş halde bulundu

Bursa'da akşam iftar saatinde eve gitmeyen Latif Aydoğan'ı bir süre bekleyen ailesi, eve dönmeyen genç için endişelendi. Daha sonra Aydoğan'ı aramaya karar veren aile, Kanalboyu caddesi üzerindeki kendilerine ait meyve bahçesine gitti. Burada Latif Aydoğan'ın aracını gören aile bahçeye girdiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Latif Aydoğan'ı, başından vurulmuş halde yerde kanlar içinde yatarken bulan aile hemen sağlık ekipleri ve polise haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Latif Aydoğan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Talihsiz gencin cenazesi, kesin ölüm sebebinin araştırılması için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, Polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

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Meyve bahçesinde başından vurulmuş halde bulundu
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