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Giriş Tarihi: 10.11.2022

Meyve bahçesinde ölü bulundu

Meyve bahçesinde ölü bulundu
HATAY'IN Erzin ilçesinde ailesi ile birlikte tarım işçiliği yapan Fidan Tunç (15), 3 gün önce bir portakal bahçesinde çalıştığı esnada ortadan kayboldu. Genç kızın ailesi çevrede yaptığı aramada kızlarına ulaşamayınca polise başvurdu. Günlerdir jandarma ve AFAD ekibi tarafından dron desteği ile aranan Fidan Tunç, 5 kilometre uzaklıkta Karahöyük mevkisindeki başka bir narenciye bahçesinde ölü olarak bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fidan Tunç'un cesedi Erzin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Erzin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

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Meyve bahçesinde ölü bulundu
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