MFÖ’nün gülen yüzünden acı veda

İstanbul'daki özel bir hastanede lenf kanseri tedavisi gören MFÖ'nün Ö'sü Özkan Uğur (69) hayatını kaybetti. Daha önce 2 kez yendiği kanserin geçen yıl tekrar nüksetmesi ve 1.5 ay önce durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan Uğur böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle entübe edilmişti. Eşi Aysun ve oğlu Alişan Uğur şu açıklamayı yaptı: "Özkan'ımızın lenfoma hastalığı gerilemeye başlamıştı. Umutla güzel haberleri bekliyorduk ama akciğerinde oluşan problemler nedeniyle vücudu tedavilere yanıt veremedi ve yaşam savaşı bugün sonlandı."Özkan Uğur'un cenazesi 11 Temmuz Salı günü Taksim Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek. Uğur için ayrıca aynı gün saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) anma töreni düzenlenecek.Türkiye'nin en iyi bas gitaristlerinden Uğur, müzik hayatına 1970'te Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başladı. 1971'de Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile Kaygısızlar grubunda yer alan Uğur, 1972'de Barış Manço'nun Kurtalan Ekspres'in ilk kadrosunda da bulundu. Grup Karma'yla 1978'de Eurovision'da "İmkansız" adlı şarkısıyla 4'üncü oldu. MFÖ olarak ise ilk albümlerini 1984'te Ele Güne Karşı Yapayalnız ismiyle çıkardı. Cennet Mahallesi'nin Beter Ali'si, İkinci Bahar'ın ise Zabıta Şecaattin'iydi. Eşkıya, G.O.R.A, A.R.O.G. ve Yahşi Batı filmleriyle Türk Malı dizinde rol aldı.BaşkanRecep Tayyip Erdoğan başsağlığı mesajında "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi. Eşi Emine Erdoğan da "Her yaştan insanın kalbinde yer edinen Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı. MHP lideri Devlet Bahçeli de Özkan Uğur için başsağlığı mesajı yayımladı.