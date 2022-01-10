MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı

Bahçeli, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Medyanın, demokrasinin ana halkalarından birisi, gazetecilerin ise doğru bilgiyi, tarafsız yorumla, vatandaşlara direkt ulaştırmakla sorumlu meslek mensupları olduğunu kaydeden Bahçeli, "Sosyal ve ekonomik zorluklara direnerek, ilkeli ve ülke sevdasıyla çalışan gazeteciler her desteği hak etmektedir." ifadesini kullandı.