Midyat’ta oyların eşit çıktığı sandıkta muhtar kura ile belirlendi

Midyat'a bağlı Yemişli Köyü'nde muhtarlık için mevcut muhtar Lokman Acar ile Resul Küçükaslan, Simal Akdil ve Selahattin Akan yarıştı. Toplam 362 seçmenin olduğu köyde kurulan iki sandıktan mevcut muhtar Lokman Acar ile Resul Küçükaslan 74'er eşit çıktı. Diğer adaylar, Simal Akdil 59 ve Selahattin Akan da 43 oy aldı. Seçim görevlileri her iki adaya da bilgilendirme yaparak, muhtarın kura ile belirleneceğini ifade etti. Midyat İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hâkim Ceyda Bozdağ, İlçe Seçim Kurulu Müdürü Ferah Doğan ve üyeler katılımıyla Midyat Hükümet Konağında muhtarlık için kura çekimi yapıldı. Kura sonucu muhtarlığı 45 yaşındaki 4 çocuk babası Resul Küçükaslan kazandı. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hâkim Ceyda Bozdağ, muhtar adaylarını tebrik etti.

Kura çekiminde konuşan İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hâkim Ceyda Bozdağ, "Yemişli köyümüzde gerçekleşen muhtarlık seçimlerinde 362 seçmenimizin olduğu köyümüzde yapılan seçim sonuçlarında iki muhtar adayımızın 74'er eşit oy alması nedeniyle buradayız. Bu köyümüzde 4 muhtar adayımız vardı. Eşit oy çıkması sebebiyle muhtarlarımızın burada kura törenini geçekleştiriyoruz. İki muhtarımız beraber geldiler, kol kola geldiler. Kendilerini tebrik ediyorum. Zaten Midyat'a yakışır bir davranış sergilediler. Örnek köy olarak ilan ediyorum ben Yemişliyi. Yemişlimizim yeni muhtarı çektiğimiz kura ile Resul Küçükaslan olmuştur. Hayırlı olsun" dedi.