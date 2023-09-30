Haberler Yaşam Haberleri Mila Kunis Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Mila Kunis Dizileri ve Filmleri Listesi
Giriş Tarihi: 30.9.2023 13:44 Son Güncelleme: 30.9.2023 13:44

Mila Kunis Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Mila Kunis Dizileri ve Filmleri Listesi

Mila Kunis, Ukrayna doğumlu Amerikalı bir aktris olarak bilinir. Tam adı Milena Markovna Kunis'dir ve 14 Ağustos 1983 tarihinde Ukrayna'nın Chernivtsi şehrinde doğmuştur. Ailesiyle birlikte küçük yaşta Amerika'ya göç etmişlerdir. Mila Kunis filmleri ve tv dizileri, genellikle takip edilen, popüler yapımlar olmuştur. En beğenilen Mila Kunis dizileri ve filmleri listesi oluşturarak, merak edilen projeler hakkında bilgi verilebilir.

Mila Kunis Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Mila Kunis Dizileri ve Filmleri Listesi

Mila Kunis, oyunculuk kariyerine televizyon dizileri ve reklamlarda rol alarak başlamış, daha sonra büyük çıkışını "That '70s Show" adlı televizyon dizisindeki Jackie Burkhart karakteriyle yapmıştır. Ayrıca Mila Kunis, seslendirme sanatçısı olarak "Family Guy" adlı animasyonda Meg Griffin karakterini seslendirmiştir. Mila Kunis filmleri ve tv dizileri, onun oyunculuk yeteneği ve başarılı kariyeriyle bilinir. En beğenilen Mila Kunis dizileri ve filmleri listesi, oyuncunun büyük çıkış yaptığı filmlerden oluşmaktadır.

En Beğenilen Mila Kunis Dizileri ve Filmleri Listesi

Sinema Filmleri

Forgetting Sarah Marshall (2008)

Mila Kunis, bu romantik komedide başrol oyuncularından biridir. Film, bir adamın eski sevgilisiyle karşılaşmasının ardından yaşadığı karmaşık duyguları anlatır.

Black Swan (2010)

Bu psikolojik gerilim filmi, Mila Kunis'in Natalie Portman ile birlikte başrolde olduğu bir yapımdır. Kunis, baletler arasındaki rekabeti ve obsesyonu konu alan bu filmde çarpıcı bir performans sergilemiştir. Bu filmle birlikte büyük bir çıkış yapmıştır.

Ted (2012)

Bu komedi filmi, Mila Kunis'in Mark Wahlberg ve Seth MacFarlane tarafından seslendirilen bir ayı karakteriyle başrolde olduğu eğlenceli bir yapım olarak bilinir.

Jupiter Ascending (2015)

Bilim kurgu ve fantastik öğeleri içeren bu filmde Mila Kunis, bir temizlikçiden gelen gizemli bir mirasın sahibi olan Jupiter Jones'u oynar.

Bad Moms (2016)

Mila Kunis, bu komedi yapımında üç annenin sıradan yaşamlarından sıkıldıktan sonra kendi kurallarını koymalarını konu alan bir ana karakteri canlandırır.

Televizyon Dizileri

That '70s Show (1998-2006)

Mila Kunis'in oyuncu kariyerine başladığı dizi olan "That '70s Show," 1970'lerdeki gençlerin yaşamını konu alır. Kunis, dizide Jackie Burkhart karakterini canlandırır.

Family Guy (2000-günümüz)

Mila Kunis, uzun soluklu çizgi dizi "Family Guy"da Meg Griffin karakterinin seslendirmesini yapmaktadır. Bu popüler animasyon, mizahi bir dil ve absürt komediyle tanınır.

Mila Kunis, bu projelerdeki performanslarıyla hem romantik komedilerde hem de daha karmaşık ve çeşitli konuları ele alan yapımlarda başarılı bir oyunculuk kariyeri inşa etmiştir.

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Mila Kunis Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Mila Kunis Dizileri ve Filmleri Listesi
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