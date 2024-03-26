Milas’ta AVM’de beyzbol sopalı dehşet! Darp edilen adam hayatını kaybetti

Milas'ta bir alışveriş merkezinde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen M.K. ve Ümit Özlü arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın ardından iddiaya göre M.K. elindeki beyzbol sopasıyla Ümit Özlü'yü darp etti.

Saldırıya uğrayan 49 yaşındaki Ümit Özlü ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada ağır yaralanan Özlü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Özlü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi M.K polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.