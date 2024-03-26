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Giriş Tarihi: 26.3.2024 09:47 Son Güncelleme: 26.3.2024 09:59

Milas’ta AVM’de beyzbol sopalı dehşet! Darp edilen adam hayatını kaybetti

Milas’ta bir alışveriş merkezinde yaşanan kavgada beyzbol sopasıyla vücuduna  darbeler alan Ümit Özlü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Milas’ta AVM’de beyzbol sopalı dehşet! Darp edilen adam hayatını kaybetti

Milas'ta bir alışveriş merkezinde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen M.K. ve Ümit Özlü arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın ardından iddiaya göre M.K. elindeki beyzbol sopasıyla Ümit Özlü'yü darp etti.

Saldırıya uğrayan 49 yaşındaki Ümit Özlü ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada ağır yaralanan Özlü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Özlü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi M.K polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Milas’ta AVM’de beyzbol sopalı dehşet! Darp edilen adam hayatını kaybetti
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