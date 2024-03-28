Milas’ta genç sürücünün çarptığı adam öldü

Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeki motosiklet yayaya çarptı. Feci kazada yaya olay yerinde hayatını kaybederken hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün ağır yaralı olduğu bildirildi. Bodrum istikametinden Milas istikametine seyir halinde olan 16 yaşındaki M.A. idaresindeki motosiklet, yolun kenarındaki yaya 37 yaşındaki Mehmet Timur'a çarptı. Motosikletin çarptığı yaya Mehmet Timur metrelerce savruldu. Kaza sonrası direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletten fırlayan 16 yaşındaki sürücü M.A. da ağır yaralandı. Timur olay yerinde hayatını kaybetti. M.A. ise olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, Mehmet Timur'un cesedi de olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp'a gönderildi. Güvenlik güçleri tarafından el konulan kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.